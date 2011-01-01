Argotec inaugura il nuovo headquarter a Melbourne, in Florida

Argotec, azienda che opera nella progettazione e produzione di satelliti di piccole dimensioni e sistemi spaziali avanzati, ha inaugurato il nuovo headquarter produttivo a Melbourne, in Florida. L'investimento pianificato, che supera i 25 milioni di dollari, consolida la presenza dell'azienda negli Stati Uniti e il forte legame con Torino, centro della produzione e dell'innovazione tecnologica. La scelta della Florida, nel cuore della Space Coast americana - spiega Argotec - è strategica: la regione ha registrato 109 lanci nel 2025 e una pipeline di oltre 220 progetti aerospaziali del valore di 6 miliardi di dollari. La sede di Argotec si trova a soli 65 chilometri dal Kennedy Space Center, con rapido accesso ai principali contractor americani e una contiguità con programmi e missioni di smallsat e progetti dual use per la Difesa. Con l'inaugurazione ufficiale del sito, già operativo da diverso tempo, Argotec "compie un passaggio dimensionale importante: da azienda italiana, fortemente radicata nel mercato europeo, a nuovo riferimento industriale della Space Coast americana". Gli Stati Uniti rappresentano il maggior driver di sviluppo spaziale al mondo, con un focus specifico sul segmento smallsat, in continua crescita e con una prospettiva di oltre 32 miliardi di business mondiale nel 2030. Nella sede lavorano già 20 dipendenti e il piano di assunzione punta a superare le 60 unità entro 24 mesi, attingendo a uno dei bacini di talento ingegneristico più ricchi degli Stati Uniti: nel raggio di un'ora si trovano alcune delle Università aerospaziali più competitive del Paese. "È un tassello determinante nella crescita di Argotec e nel nostro percorso di espansione. Abbiamo lavorato con i colleghi americani per portare il nostro dna anche negli Stati Uniti, dove il mercato chiede una velocità ancora maggiore e una tecnologia prospettica anche per i più grandi gruppi spaziali del mondo. Siamo orgogliosi di poter portare l'eccellenza italiana nel mondo e di consolidare il ruolo dell'Italia nel settore spaziale americano, sarà una bella opportunità di sviluppo per noi e il Paese" afferma David Avino, ceo di Argotec. L'inaugurazione della sede in Florida avviene in concomitanza con il lancio di Artemis II della Nasa, a sottolineare la centralità del settore spaziale e, dopo la partecipazione alla missione di ArgoMoon - unico satellite europeo tra i 10 lanciati con Artemis I e tra i pochi a stabilire comunicazione con la Terra - una nuova tappa nel percorso di crescita internazionale di Argotec.