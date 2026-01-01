Staffetta Cisl per lo sviluppo del Piemonte, al via il 10 aprile da Cuneo

La Cisl Piemonte dà il via a "Territori in Dialogo - Staffetta Cisl per lo sviluppo del Piemonte", un ciclo di eventi itineranti che porterà il sindacato ad ascoltare, confrontarsi e costruire proposte concrete per lo sviluppo economico e sociale dei territori piemontesi. Le prime due di quattro tappe si terranno nelle prossime settimane, coinvolgendo istituzioni, associazioni datoriali e forze economiche locali. Le restanti due si svolgeranno invece entro la fine di maggio 2026. L'appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 10 aprile, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Incontri della Provincia, corso Dante 41, a Cuneo. Il titolo della prima tappa è "Modello Cuneo per crescere insieme". La seconda tappa Alessandria-Asti sarà lunedì 13 aprile. Tre giorni dopo, lunedì 13 aprile, dalle ore 9 alle 13, la Staffetta farà tappa all'Hotel Al Mulino, via Casale 44, a San Michele di Alessandria, con il tema "Alessandria-Asti: un Patto per il futuro". "Con la Staffetta Cisl -Territori in Dialogo vogliamo rimarcare - spiega il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti - l'importanza dei nostri territori. Il Piemonte è fatto di storie diverse, di vocazioni produttive, di sfide e di risorse che non possono essere raccontate con un unico sguardo. Per questo abbiamo scelto di ascoltare e di costruire insieme alle istituzioni, alle imprese e alle comunità locali proposte per lo sviluppo della nostra regione, mettendo i territori al centro del dibattito sul futuro del Piemonte. Cuneo rappresenta un modello virtuoso di coesione sociale e sviluppo che vogliamo valorizzare e da cui vogliamo imparare. Alessandria e Asti, con la loro posizione strategica al crocevia di logistica, agricoltura e manifattura, hanno bisogno di un patto di sistema che le rilanci con forza. Nel mese di maggio ci occuperemo del capoluogo regionale e della sua area metropolitana e delle quattro realtà del Piemonte Orientale (Novara, Biella, Vercelli e Verbania)".