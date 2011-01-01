Gay, bene la conferma del governo sulle risorse per Transizione 5.0

"Siamo soddisfatti della conferma da parte del governo delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta di Transizione 5.0. Si tratta di 1.3 miliardi di euro cui vengono aggiunti altri 200 milioni per le fonti di energia rinnovabili, su cui le aziende pianificato gli investimenti, che mai come oggi sono essenziali per la competitività e la crescita del comparto industriale". Così Marco Gay, presidente Unione Industriali Torino, sull'esito del confronto tra imprese e governo in merito al decreto fiscale. "In questi giorni, insieme a Confindustria - aggiunge Gay - abbiamo lavorato affinché venisse aperto un confronto con il governo e abbiamo apprezzato l'immediata disponibilità e l'impegno del ministro Urso e del ministero delle Imprese e del Made in Italy, affinché si potessero ristabilire condizioni di affidabilità e serietà rispetto agli impegni assunti. Ci sembra un passaggio importante, anche a garanzia dell'utilizzo dell'iperammortmento, di cui ci aspettiamo venga adottato il decreto attuativo nelle prossime settimane".