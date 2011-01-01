Carabinieri sventano un rave party nel Torinese, 24 giovani denunciati

Ventiquattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri che hanno sventato, domenica scorsa, un rave party nel Torinese. E' successo a Grange di Front, vicino alle sponde del torrente Malone. I militari dell'Arma, con le pattuglie di Barbania, Ciriè, Mathi, Rivara e Rivarolo Canavese, hanno fermato i giovani nella notte: due di loro, di 20 e 23 anni, sono stati denunciati alla procura di Ivrea in quanto promotori e organizzatori del raduno. I partecipanti, tra cui sei ragazze, dovranno invece rispondere di invasione di terreni. Tutta l'attrezzatura e il materiale elettronico utilizzato per l'alimentazione, l'illuminazione dell'area e la diffusione della musica sono stati sottoposti a sequestro.