Esplode petardo durante corteo tifosi volley femminile, un ferito a Torino

Momenti di tensione a Torino, ieri sera, nei pressi del PalaRuffini, nelle ore precedenti la partita di Champions League di pallavolo femminile tra Chieri e Galatasaray, squadra turca. Un gruppo di tifosi ospiti, diretto verso l'impianto, ha acceso fumogeni e artifizi pirotecnici durante il tragitto. L'episodio più grave si è verificato quando un giovane, mentre maneggiava un petardo, è rimasto ferito dall'esplosione dell'ordigno, che gli è deflagrato tra le mani. Il ragazzo, 22 anni, ha riportato gravi lesioni con la perdita di alcune dita della mano sinistra. Soccorso dal 118 di Azienda Zero, poco prima delle 20, è stato trasportato all'ospedale Cto in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e la digos che ha avviato accertamenti sull'accaduto. A quanto si apprende il giovane ora rischia di essere sottoposto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, Daspo, oltre che a provvedimenti penali.