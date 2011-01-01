Industria calzaturiera, nel 2025 in Piemonte export in crescita dell'11,2%

In Piemonte l'export in valore di calzature e componentistica per calzature è cresciuto nel 2025 dell'11,2% sul 2024. Le prime cinque destinazioni dell'export piemontese, che coprono assieme il 63,9% del totale, sono Francia (+10,2%), Germania (+1,6%), Spagna (+29,2%), Emirati Arabi Uniti (+40,5%) e Usa (-0,9%). Emerge dalle elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Accessori Moda. Il numero di imprese attive (calzaturifici + produttori di parti per calzature) ha subìto, tra industria e artigianato, un calo di 4 aziende rispetto al 2024, accompagnato da un saldo negativo di 28 addetti. Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate dall'Inps per le imprese piemontesi della filiera pelle nel 2025, si è registrata una flessione del 19,4% rispetto al 2024: sono state autorizzate circa 408mila ore, un numero comunque ancora elevato, decisamente al di sopra (+517,3%) dei livelli 2019 pre-Covid.