Disordini tra detenuti per spaccio di droga nel carcere di Torino

Ancora tensioni nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove nella mattinata di ieri si sono verificati disordini tra detenuti nel padiglione C. Secondo quanto denunciato dal sindacato Osapp, gli episodi hanno coinvolto in particolare la seconda e la decima sezione, sfociando in aggressioni nel cortile durante l'ora d'aria, anche con l'uso di lame e armi rudimentali. Due detenuti sarebbero rimasti feriti. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie all'intervento della polizia penitenziaria. Secondo il sindacato, all'origine degli scontri potrebbero esserci dinamiche legate alla gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Osapp denuncia inoltre il fenomeno dei 'lanci esterni' e una situazione di sovraffollamento critico: a fronte di circa mille posti regolamentari, i detenuti superano le 1.500 unità. "Spesso un solo agente deve vigilare contemporaneamente su tre o quattro postazioni, in un contesto operativo estremamente complesso", dicono i sindacalisti. "Il carcere è ormai fuori controllo - afferma il segretario generale Osapp Leo Beneduci - e gli episodi di violenza sono sempre più frequenti. Particolarmente delicata la situazione del padiglione B, già al centro di altri episodi". Da parte del sindacato è stata chiesta un'ispezione urgente per verificare le condizioni dell'istituto e garantire livelli adeguati di sicurezza.