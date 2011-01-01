Sanità, prosegue iter per riconoscimento Irccs di Alessandria

Prosegue l'iter per il riconoscimento dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). La proposta ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Salute, composta dagli assessori regionali alla sanità, e dalla Conferenza delle Regioni, a cui ha partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Lo comunica l'amministrazione regionale del Piemonte. "Un passaggio fondamentale - si legge in una nota - che avvicina il Piemonte a un traguardo storico: il riconoscimento del primo Irccs pubblico regionale, al termine di un percorso costruito negli anni e sostenuto dalla Regione Piemonte. Ora l'iter prosegue con l'ultimo passaggio istituzionale, rappresentato dal decreto del Ministro della Salute". "Il via libera in Conferenza delle Regioni e in Commissione Salute - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi - rappresenta un passaggio decisivo verso il riconoscimento dell'Irccs di Alessandria, un obiettivo che abbiamo sostenuto con convinzione e che premia un lavoro lungo, serio e condiviso. Questo risultato nasce da una proposta costruita a livello regionale e portata con determinazione ai tavoli nazionali, dove ha trovato condivisione e riconoscimento".