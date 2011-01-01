Incendio in abitazione a Vercelli, una vittima

Una persona è morta la scorsa notte a Vercelli nell'incendio di un'abitazione. E' successo in viale Volta. I vigili del fuoco, giunti sul posto dopo numerose segnalazioni, sono entrati nell'appartamento passando dal balcone al secondo piano di una palazzina servendosi dell'autoscala. Le squadre hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme e hanno individuato la vittima. Presenti anche il personale sanitario e una pattuglia dei carabinieri, che hanno proceduto con i rilievi.