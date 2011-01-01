Pasqua e Lunedì dell'Angelo con sole e temperature primaverili

Saranno una Pasqua e un Lunedì dell'Angelo con il bel tempo e temperature primaverili. A dare la buona notizia è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che osserva come dopo i giorni di maltempo l'Anticiclone delle Azzorre farà il suo ritorno. L'alta pressione oceanica, infatti, spazzerà via il gelo, portando bel tempo ovunque con temperature fino ed oltre i 25°C. Per le prossime 24 ore, però, serve ancora molta attenzione: "la prudenza - nota Tedici - dovrà essere massima. Sono previste altre diffuse precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, con nevicate a partire dai 1.000 metri al Centro e 1.300 metri al Meridione. Anche il vento soffierà ancora teso, innescando altre mareggiate sulle coste abruzzesi, molisane, pugliesi e su quelle delle Isole Maggiori; infine, dopo la tantissima pioggia caduta, il rischio idraulico ed idrogeologico restano al massimo livello". Un miglioramento totale e definitivo è previsto a partire da sabato, con il sole che tornerà prevalente da Nord a Sud. I termometri inizieranno subito a salire: toccheremo i 22°C al Settentrione e i 24°C al Centro, mentre al Sud il meteo resterà leggermente più fresco a causa degli strascichi del recente maltempo. Ma la vera buona notizia riguarda Pasqua e Pasquetta, due giornate che uniranno finalmente tutta l'Italia sotto un clima comune e meraviglioso: cielo azzurro e temperature tra i 23 e i 26°C in pianura. In ambito scientifico, queste sono le condizioni ottimali definite di "Benessere biometeorologico". Sarà, a tutti gli effetti, una Pasqua all'insegna della serenità e dello star bene all'aria aperta. Le prime indicazioni per i giorni successivi sono per temperature vicine ai 30 gradi entro la metà della prossima settimana. Nel dettaglio: Venerdì 3. Al Nord: cielo a tratti nuvoloso, clima mite. Al Centro: ultime piogge su Abruzzo e Molise. Al Sud: rovesci sparsi alternati a schiarite. Sabato 4. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: sole prevalente. Domenica 5. Al Nord: soleggiato e fino a 25-26°C. Al Centro: soleggiato e più caldo fino a 25°C. Al Sud: soleggiato e mite quasi ovunque. Tendenza: anticiclone anche a Pasquetta con punte oltre i 25°C. A metà settimana primi 28°C.