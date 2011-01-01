Fondazione Bottari Lattes, mostra I ritratti del XX secolo

Oltre 50 opere - dipinti, sculture e incisioni - di artisti di fama internazionale sono esposte a Monforte d'Alba nella Fondazione Bottari Lattes. Nella mostra 'Ritratti del XX secolo. Le collezioni della Fondazione Bottari Lattes e oltre, da Felice Casorati a Carol Rama', curata da Francesco Poli e aperta fino al 17 maggio, sono esposte alcune opere dello stesso Mario Lattes: i ritratti con connotazioni più intimistiche, come nel caso di familiari, quelli espressionisti e visionari come il volto di Franz Kafka, oltre a numerosi autoritratti di Lattes, come il memorabile Autoritratto con cappello, marionette e uccello del 1990, in cui l'autore si rappresenta circondato da marionette e fantocci. Accanto alle opere di Lattes ci sono i ritratti di proprietà della stessa Fondazione Bottari Lattes insieme a quelle di altre gallerie, con opere realizzate da pittori e scultori del suo stesso contesto artistico. La selezione comprende dipinti di Felice Casorati, di esponenti del gruppo dei Sei come Jessie Boswell, Francesco Menzio e Carlo Levi, di Luigi Spazzapan, Italo Cremona e Mario Calandri; e di tre notevoli pittrici come Nella Marchesini, Daphne Maugham e Carol Rama. Tre sono le sculture esposte: una preziosa testa femminile in cera di Giacomo Manzù; una figura quasi astratta di Sandro Cherchi e un ritratto con forti richiami al cubismo di Mario Giansone. Tra i dipinti, emergono quello di Carol Rama, il piccolo ritratto della moglie di Menzio e uno molto intenso della modella di Calandri, accompagnato da un disegno preparatorio delineato con altrettanta sensibilità. Un altro ritratto di modella, ma decisamente più ludico e un po' osé è Vittoria sul cavallo di gesso di Cremona. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30; sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. L'ingresso è gratuito e non richiede prenotazione.