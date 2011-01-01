Lo Russo, Susanna Egri simbolo di come cultura e arte parlino a tutti

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha ricevuto oggi a Palazzo Civico Susanna Egri. "Il nostro incontro - scrive il primo cittadino sui social - è stato l'occasione per rendere omaggio a una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla danza, contribuendo a farla crescere e conoscere, a Torino, in Italia e anche fuori dai confini del nostro Paese. Una testimonianza viva di come la cultura e l'arte sappiano attraversare il tempo e parlare a tutti". "Incontrarla - ha ricordato il sindaco - significa trovarsi davanti a una storia straordinaria, fatta di talento, determinazione e di una passione che ha formato generazioni di allieve e allievi, molte delle quali sono diventate grandi protagoniste della danza. È stata anche l'occasione per la nostra Città di dire grazie e celebrare una sua figura simbolo: per tutto quello che ha costruito, per la bellezza che ha condiviso, per l'eredità culturale che continua a portare avanti".