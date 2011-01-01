Bloccano un treno con freno di emergenza, denunciato nel Torinese

Ha azionato il freno di emergenza a bordo di un treno, provocandone l'arresto e, quindi, disagi alla circolazione ferroviaria: con questa accusa un giovane di 21 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato. Si ipotizza l'interruzione di pubblico servizio. L'episodio è avvenuto a Bussoleno, in Val di Susa, nel Torinese. Il capotreno, grazie al sistema di videosorveglianza a bordo del convoglio, aveva notato quattro giovani mentre azionavano il freno senza apparente giustificazione. Subito dopo aver fermato il convoglio, i quattro sono scesi e si sono allontanati rapidamente. Le indagini, partite dopo la denuncia presentata negli uffici della Polfer della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova e supportate dalle immagini delle telecamere, hanno permesso di identificare i responsabili. Uno di loro, il 21enne, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Bussoleno.