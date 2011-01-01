Dl accise: Regioni "plauso per proroga taglio e aiuti al settore agricolo"

Plauso della Conferenza delle Regioni per il provvedimento emanato oggi dal Consiglio dei Ministri che proroga il taglio delle accise al 1 maggio ed estende il credito di imposta del 20%, previsto in origine per la pesca, alle aziende agricole. "È una decisione che dimostra grande sensibilità da parte del Governo, della premier Meloni e del ministro Giorgetti verso gli effetti di una crisi energetica che sta colpendo il settore produttivo e i cittadini. Servono risposte concrete e sostenibili in questa fase in cui domina grande incertezza", commenta Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, la Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni sottolinea la preoccupazione per il caro prezzi. "Siamo alle prese con l'impennata del gasolio, il rincaro dei costi delle materie prime e dei fertilizzanti. I prezzi dei prodotti agricoli stanno subendo fluttuazioni importanti che sono lo specchio della grande instabilità dei mercati", spiega Dario Bond, coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e Assessore della Regione del Veneto. "Misure come quelle approvate oggi per l'agricoltura sono molto apprezzate e per questo ringraziamo il Ministro Lollobrigida per il suo ruolo sentinella e per lo sforzo profuso per il contenimento dei costi energetici su tutti i fronti. Sono segnali che rappresentano una boccata d'ossigeno per i nostri produttori agricoli in un momento particolarmente delicato".