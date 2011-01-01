Alessandria, 2 minorenni denunciati per aggressione a mamma su bus

La Squadra Mobile di Alessandria ha individuato e denunciato 2 ragazzi per una una aggressione nei confronti di una donna su un autobus. Dal video, girato da alcuni passeggeri, è emersa la brutalità del pestaggio, in danno di una mamma al presenza del figlioletto. La donna è stata colpita anche al volto con cinture in cuoio. La denuncia della vittima, costretta a ricorrere alle cure mediche, e il lavoro degli investigatori hanno portato all'identificazione dei 2 giovani, di origine nordafricana e ancora minorenni.