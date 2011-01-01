Via del Sale, salvate 2 escursioniste

Intervento notturno del Soccorso Alpino di Alessandria e dei Vigili del Fuoco di Tortona in aiuto di due escursioniste impegnate nel cammino della Via del Sale, lo storico percorso che collega Lombardia, Piemonte e Liguria da Varzi (Pavia) a Portofino. Le donne, di 35 e 31 anni, si trovavano in zona Pian dell'Armà, a Capanne di Cosola, quando hanno smarrito il sentiero e, con l'arrivo del buio, hanno chiesto aiuto. Le escursioniste, infreddolite, sono state accompagnate in un rifugio e quindi portate in ospedale dal persone del 118. Alle operazioni hanno partecipato anche il Soccorso Alpino di Pavia e i Vigili del Fuoco di Voghera (Pavia).