Diciotto chili di droga in casa, un arresto nel Torinese

I carabinieri della compagnia di Ivrea, con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Volpiano, hanno arrestato un 38enne di Rivarolo, nel Torinese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione dell'uomo, che è già conosciuto dalle forze dell'ordine, sono stati trovati diciotto chili di droga tra hashish e marijuana. Il controllo è scattato a seguito della segnalazione di alcuni residenti della zona, insospettiti dal forte odore di sostanza stupefacente che arrivava in strada. Al resto ha pensato il cane Rhum, un pastore belga del Nucleo Cinofili specializzato nella ricerca di droga, che ha condotto gli investigatori nell'abitazione giusta. Sono stati sequestrati nell'abitazione del 38enne 24 pacchi termosaldati di marijuana, del peso complessivo superiore ai 10 chilogrammi, 49 panetti termosaldati di hashish, per un totale di 6 chilogrammi ed altri 2 chili di ovuli, sempre di hashish.