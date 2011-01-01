Smarrisce duemila euro in aeroporto, somma recuperata dalla polizia

Un'indagine per risalire a chi aveva smarrito duemila euro in contanti all'aeroporto di Caselle è stata svolta dalla Polizia di Stato. Il denaro è stato poi riconsegnato alla proprietaria, una pensionata che, prima di prendere un volo per una città del Sud Italia, aveva dimenticato il borsellino nel corso dei controlli. Gli operatori della polizia di frontiera hanno ricostruito l'accaduto esaminando le immagini del circuito di video sorveglianza. Il borsellino era rimasto nella vaschetta che un altro viaggiatore, erroneamente, aveva impilato fra le altre. La vaschetta era poi stata accidentalmente vuotata da una coppia di anziani, che non avevano potuto restituire l'oggetto per l'urgenza di prendere l'aereo. Gli agenti hanno individuato la coppia e, al suo rientro, ha recuperato la somma. La proprietaria ha ringraziato la polizia di frontiera con una lettera.