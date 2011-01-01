Torino, con "Barattolo" chiuso ambulanti in strada

Si sono sistemati in strada creando disagio oggi a Torino gli ambulanti del "Barattolo", il mercatino popolare di libero scambio le cui giornate di apertura sono state limitate dalla Regione. Sull'accaduto è intervenuta Nadia Conticelli, consigliera regionale del Pd, secondo la quale si tratta di "una situazione ampiamente annunciata" prodotta da un percorso che "ha trasformato una misura di welfare in un problema di ordine pubblico strumentalizzando la povertà e la fragilità sociale a scopo elettorale", "Il fatto che il mercato potesse ricrearsi all'esterno - osserva Conticelli - era ampiamente prevedibile, e viene il dubbio che sia voluto andare proprio in quella direzione per mettere in difficoltà il territorio". "Ora che è palese il fallimento di questa imposizione della Regione Piemonte - conclude la consigliera - chiediamo che gli assessori regionali al welfare e al commercio rivadono il protocollo per il Barattolo insieme a Comune, Circoscrizione e Prefettura".