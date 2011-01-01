Pasqua e Pasquetta con sole e massime fino a 26°C

Le buone notizie in arrivo sul fronte del meteo per le festività di Pasqua e Pasquetta portano con sé una grande preoccupazione. Se da un lato ci prepariamo a godere di un cielo finalmente azzurro, con un "ribaltone" che ci proietterà dalla neve al sole pieno, dall'altro scatta un'allerta per i territori di Abruzzo e Molise. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, avverte che il problema principale sarà legato all'imminente ed eccezionale sbalzo termico: "le temperature in quota schizzeranno fino a 15°C, causando una repentina perdita di coesione del manto nevoso da poco accumulato. Non assisteremo alla classica e benefica fusione graduale, ma a un rilascio d'acqua massiccio e improvviso". La neve si trasformerà in una massa pesante e instabile, facendo aumentare a dismisura il rischio di pericolose valanghe di fondo. Allo stesso tempo, l'enorme volume d'acqua di fusione della neve metterà sotto fortissima pressione i bacini fluviali: i corsi d'acqua potrebbero gonfiarsi in poche ore e i versanti, già saturi per le precipitazioni dei giorni scorsi, cedere in frane o colate improvvise. "Stiamo entrando in una fase di acuto stress idrogeologico che ci impone di mantenere altissima l'attenzione, nonostante le piogge siano ormai cessate", rileva. Nel dettaglio: Sabato 4. Qualche isolato piovasco tra bassa Calabria e Sicilia centro-orientale; nel resto d'Italia le temperature inizieranno a volare ben oltre i 20°C. Domenica 5. L'Italia intera sarà abbracciata da condizioni stabili e soleggiate, i venti soffieranno deboli e le temperature massime toccheranno diffusamente i 25-26°C. Lunedì 6. Il picnic del Lunedì dell'Angelo sarà blindato e garantito con sole prevalente. Dopo Pasquetta il clima diventerà via via più caldo con picchi simil-estivi di 27-28°C tra martedì e giovedì. Passeremo in pochissimi giorni dall'essere 5°C sotto la media a 5°C sopra la media.