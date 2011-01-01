Tenta di accoltellare un uomo durante una lite a Biella, arrestato

Una violenta lite tra due uomini nella notte a Biella si è conclusa con l'arresto di un uomo di 31 anni di origine tunisina, senza fissa dimora. Aveva avvicinato un uomo di 37 anni di origine marocchina, iniziando a insultarlo e a minacciarlo. A un certo punto il 31enne ha poi estratto un coltello dalla tasca del giubbotto, tentando di colpire al volto e al costato l'altra persona. L'aggredito, nel tentativo di difendersi, è riuscito a bloccare la lama con una mano, rimanendo ferito. Sul posto è intervenuta una pattuglia del radiomobile della compagnia dei carabinieri di Biella. L'aggressore è stato bloccato e arrestato per violazioni personali aggravate. La Procura di Biella ne ha disposto il trasferimento in carcere.