Asaps, già cinque bambini morti in incidenti stradali nel 2026

Sono già cinque i bambini da zero a 14 anni deceduti in incidenti stradali nel 2026, secondo i dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps dell'Associazione sostenitori della Polizia stradale, che ha sede a Forlì: ultimo in ordine di tempo il piccolo di otto anni morto il giorno di Pasqua sulla A21 in Piemonte mentre viaggiava in moto con il padre. Solo nell'ultima settimana sono morti tre bambini: il 31 marzo, il 2 aprile (tragico epilogo di un incidente avvenuto il 18 marzo) e, appunto, il 5 aprile. Lo scorso anno l'Osservatorio ha registrato il decesso di 29 bambini, vittime di sinistri stradali, cinque in meno rispetto al 2024 (-14,7%). La fascia d'età 0-5 anni continua a essere la più vulnerabile: 13 morti, quasi la metà del totale. Il maggior numero di incidenti fatali si è avuto in Sicilia e Veneto (6). Complessivamente, secondo l'analisi storica elaborata dall'Ufficio Studi Asaps, dal 1991 hanno perso la vita sulle strade italiane oltre 3.500 bambini.