Incidente a Gravellona Toce, vittima 41enne del Novarese

È un uomo di 41 anni, Marco Pinna di Borgomanero (Novara), la vittima dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), sulla strada provinciale 229. L'uomo viaggiava a bordo di un'auto che, per cause che la polizia stradale di Verbania sta accertando, si è ribaltata. L'altra persona che si trovava a bordo del veicolo è stata portata in ospedale. L'incidente è avvenuto nei pressi della galleria Bocciol e non vi sono altre vetture coinvolte.