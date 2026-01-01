Bimbo morto in moto col padre stava rincasando a Torino

La famiglia coinvolta nell'incidente di Pasqua nell'Astigiano, costato la vita a un bambino di 8 anni, è residente a Torino. Madre, padre e figlio stavano rientrando a casa dopo una gita fuori porta: il padre viaggiava in sella a una motocicletta con il bambino, seguito a breve distanza dalla madre in auto, in condizioni di traffico sostenuto. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro si è verificato intorno alle 17 nella corsia di sorpasso dell'autostrada A21 Torino-Piacenza, all'altezza del territorio comunale di Castello d'Annone, in provincia di Asti. La moto sarebbe stata urtata da un'autovettura e i due, padre e figlio, sono stati sbalzati contro il guardrail laterale. Il piccolo è rimasto incastrato tra le barriere metalliche che delimitano la carreggiata e ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Il padre, invece, è uscito illeso dall'impatto, così come le persone a bordo dell'altra vettura coinvolta, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti in evidente stato di shock, venendo successivamente dimesso. Durante le operazioni di emergenza la circolazione sull'autostrada è rimasta interrotta per diverse ore, con il casello di Felizzano chiuso in entrata in direzione Torino.