Incendio in Valsesia, intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato dalle prime ore del giorno in Valsesia (Vercelli), con due fronti che si sono sviluppati verso Rimella e Cravagliana. Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco e dell'Aib, il Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte. L'incendio, a quanto si apprende, non ha coinvolto al momento centri abitati. L'allarme è stato lanciato dal sindaco di Quarona e presidente dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia Francesco Pietrasanta. Ancora incerte le cause che hanno provocato il rogo.