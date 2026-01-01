Incidente a Gravellona Toce, il tratto di strada resta chiuso

Sulla statale 229 Del Lago D'Orta è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto dal chilometro 55,500 al chilometro 60,100, a Casale Corte Cerro, in provincia di Verbano Cusio Ossola, dove ieri in un incidente una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Le barriere di sicurezza sono state danneggiate e, secondo quanto informa l'Anas, la permanenza della chiusura si rende necessaria per motivi di sicurezza e per consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della strada. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normalità nel più breve tempo possibile.