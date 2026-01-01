Folla nei parchi di Torino per Pasquetta, in particolare al Valentino

I parchi di Torino sono affollati di migliaia di residenti e di turisti, nel giorno di Pasquetta. Passeggiano o stanno sdraiati al sole in una giornata dalla temperatura quasi estiva. Pienissimo il parco del Valentino, nel centro cittadino, lungo il Po, dove intere famiglie e gruppi di giovani hanno scelto di stendere un telo nei prati al posto di organizzare la tradizionale gita fuori porta del Lunedì dell'Angelo. Sono molti i giovani in costume da bagno, tanto che in qualche area è difficile trovare uno spazio libero. Molte le famiglie che hanno affittato un risciò per percorrere le strade pedonali dell'area verde che contorna il castello del Valentino. Molta gente ha scelto invece il parco della Pellerina, nella zona Ovest della città, attraversato dalla Dora Riparia. Altrettanti si sono organizzati per una giornata al parco della Colletta, nella zona Nord del capoluogo piemontese, un'area verde parte del parco fluviale del Po, dove la Dora Riparia confluisce appunto nel Po.