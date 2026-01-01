Giachino (Udc), Torino con Lo Russo non è fuori dal declino

"Torino con Lo Russo non è uscita dal declino, è la capitale della cassa integrazione, tre quarti dei giovani hanno un lavoro precario, la povertà è aumentata, c'è assoluto bisogno di cambiare amministrazione. Per vincere il prossimo anno il centro destra deve riunirsi presto per preparare un grande programma di rilancio. Come Udc siamo a chiedere un incontro allargato sul programma". Ad affermarlo, in una mail inviata a Maurizio Pedrini (Fdi), Marco Fontana (Fi) e Fabio Tassone (Lega), è Mino Giachino, responsabile del, Udc del Torinese. "La bassa crescita economica della città - aggiunge - viene pagata dai giovani, dal commercio, dalle periferie sistematicamente tagliate fuori dagli investimenti produttivi. Il Sistema Torino, pure indebolito dai disinvestimenti della grande famiglia, continua a privilegiare le aree del Centro della Città. Dopo tre piani decennali che non sono riusciti a rilanciare la città, ora si cerca di accontentare qualcuno con il nuovo Prgc. Quando lo vedremo, esprimeremo un giudizio dettagliato, ma da subito diciamo che le aree di Mirafiori non si debbono assolutamente toccare e debbono rimanere industriali. La città - conclude Giachino - paga il ritardo grave nel costruire la Tav e la seconda linea metropolitana, oltre al mancato rilancio dell'aeroporto, solo tredicesimo tra gli aeroporti italiani".