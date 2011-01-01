Asl, arrivi & partenze

Dicono che... tra arrivi e partenze, più che un’Asl, quella di Alessandria, sembri una stazione. L’ultimo (per ora) a preparare le valigie è il direttore amministrativo Stefano Bargagna, arrivato nell’azienda diretta da Francesco Marchitelli nel febbraio dello scorso anno e ora – a quanto si vocifera – pronto a tornare nel suo Friuli dove aveva svolto tutta la sua brillante carriera fino al suo arrivo nel capoluogo mandrogno per una permanenza che non si annunciava certo così breve. Assai meno era durato il mandato dell’altro numero due, il direttore sanitario Aristide Tortora, il quale aveva lasciato il posto dopopochi mesi, nel luglio del 2025, per tornare nella natìa Campania per ricoprire eguale ruolo nell’ Aorn Moscati di Avellino, azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specialità. Al suo posto era stato insediato, come facente funzione, Massimo D’Angelo a sua volta nominato alcune settimane fa direttore generale di Azienda Sanitaria Zero. Dopo il lungo interim, nell’Asl della provincia dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi, a fine marzo è arrivato Luigi Rossi. Esperienze in Toscana dove ha coordinato i servizi territoriali, così come e Bari e Crotone, Rossi è stato salutato da Marchitelli come “scelta di forte impegno verso la stabilità della nostra azienda”. Visti i precedenti…