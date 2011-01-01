Lo Russo: "Il carcere di Torino ha problemi enormi che vanno affrontati"

"Il carcere di Torino ha problemi enormi, molti più di tanti altri. Problemi infrastrutturali, perché è un carcere vecchio, sovraffollato, molto complesso perché ci sono tantissimi regimi di detenzione diversi, e questo rende molto complessa anche la gestione dei detenuti. Ma è evidente che c'è qualcosa che non sta funzionando da tanto tempo, perché nel momento in cui a Torino costantemente succede qualcosa, vuol dire che c'è un problema a Torino". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo. "Poi quello del carcere è un problema nazionale - aggiunge - e io sono convinto che, anche ai fini della sicurezza urbana, dobbiamo lavorare molto di più all'interno del carcere con operazioni di rieducazione civica, perché un detenuto se viene lasciato a se stesso, abbandonato, quando esce, difficilmente esce meglio di come è entrato e torna a delinquere. Se questo meccanismo lo rendiamo strutturale - sottolinea - il carcere, invece che essere un luogo che genera sicurezza, è un luogo dove si genera insicurezza ed è la ragione per cui dobbiamo investire molto di più sui processi di rieducazione del carcere. Noi - conclude - continueremo a fare quello che penso sia doveroso fare, che è tenere alta l'attenzione su queste condizioni".