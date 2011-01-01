

Rapine nel quartiere di San Salvario a Torino, quattro arresti

Quattro giovani, tre egiziani e un tunisino tra i 19 e i 25 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato per rapina in concorso per due episodi avvenuti lo scorso gennaio nel quartiere San Salvario a Torino. Le indagini del commissariato Barriera Nizza hanno portato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Uno dei destinatari, un egiziano di 19 anni, è ritenuto coinvolto in entrambi i fatti. La prima rapina era avvenuta in via Nizza, dove la vittima, un ucraino, era stata avvicinata con la scusa di una sigaretta e poi aggredita. L'uomo, nel tentativo di difendersi, era stato colpito alle spalle con una catena mentre i rapinatori riuscivano a sottrargli il borsello e a fuggire. Pochi giorni dopo, in via Berthollet, lo stesso 19enne insieme ad altri complici avrebbe partecipato a una seconda aggressione ai danni di un pakistano, rapinato di una bicicletta elettrica del valore di 850 euro. La vittima era stata accerchiata, spintonata e colpita con pugni e ginocchiate. Nel tentativo di inseguire i rapinatori era stata nuovamente aggredita e fatta cadere a terra, dove era stata ancora picchiata. Durante l'azione, uno degli aggressori avrebbe anche tentato di colpirla con un tombino sradicato. Due degli arrestati sono stati rintracciati a Torino, un terzo era già detenuto per un altro procedimento, mentre il quarto è stato individuato dalla squadra mobile di Campobasso nel capoluogo molisano.