Sequestrato cellulare a Caroccia, a setaccio chat e messaggi

I pm della Dda di Roma hanno disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, l'uomo indagato assieme alla figlia Miriam, per riciclaggio e fittizia intestazioni di beni nella vicenda della società 'Le 5 Forchette' di cui è stato azionista l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Obiettivo di chi indaga è passare al setaccio il telefono di Caroccia, che attualmente è detenuto a Viterbo dove sta scontando una pena a 4 anni per reati di mafia, analizzando chat e messaggi relativi alla creazione della Srl - che risale al dicembre del 2024 -e alla gestione del ristorante 'Bisteccheria d'Italia'. Sul fronte dell'attività istruttoria gli investigatori domani ascolteranno la moglie di Caroccia, assistita dall'avvocato Fabrizio Gallo. Come raccontato dal marito nel corso dell'interrogatorio svolto a piazzale Clodio il primo aprile scorso, la donna era presente assieme alla figlia il 16 dicembre di due anni fa nello studio notarile di Biella dove venne fondata la società al centro dell'indagine dell'antimafia.