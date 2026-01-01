La Regione Piemonte rilancia il voucher Vesta, click day il 21 aprile

La Regione Piemonte rilancia il voucher Vesta per il 2026: il nuovo click day è fissato per il 21 aprile alle 12 e resterà aperto per 12 ore. L'annuncio è arrivato dal presidente Alberto Cirio e dal vicepresidente con delega alle Famiglie Maurizio Marrone, che hanno confermato il raddoppio delle risorse destinate alla misura. Per il 2026 lo stanziamento complessivo sarà di 20 milioni di euro, rivolti alle famiglie con un Isee fino a 40mila euro. "Vesta è un esempio di equità sociale ed efficienza al servizio delle famiglie perché riserva maggiori risorse ai redditi bassi, ma garantisce anche al ceto medio più colpito dalla denatalità di beneficiarne. E' una misura che punta su efficacia e rapidità: chi ha ottenuto il voucher lo scorso anno può già ottenere i bonifici di rimborso ad appena sei mesi dallo scorso click day. Le nuove attività sportive e culturali rimborsabili aumenteranno la possibilità di scelta delle famiglie per arricchire le opportunità di crescita dei bambini nel corpo e nella mente, senza lasciare indietro quelli che non potrebbero permetterselo" commentano Cirio e Marrone. Il voucher sarà assegnato in modo progressivo in base all'Isee: fino a 1200 euro per le famiglie con redditi inferiori a 10mila euro, 1000 euro per la fascia tra 10mila e 30mila euro e 800 euro per chi si colloca tra 30mila e 40mila euro. È previsto inoltre un contributo massimo di 1200 euro per i minori con disabilità, indipendentemente dal reddito. La misura funzionerà tramite rimborso: le famiglie dovranno conservare le fatture delle spese sostenute e caricarle sulla piattaforma dedicata per ricevere il bonifico. Confermato anche per il 2026 l'ampio elenco di spese ammissibili: servizi per l'infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera), scuole dell'infanzia e primaria con relativi servizi (mensa, pre e post scuola), centri estivi e invernali, baby-sitting e attività educative.