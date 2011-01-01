Marta Bernardi deputy managing director di Gl Events Italia

Marta Bernardi è stata nominata deputy managing director di Gl Events Italia, gruppo internazionale che a Torino è promotore e organizzatore di eventi negli spazi di Lingotto Fiere, dove inoltre accoglie manifestazioni organizzate da numerosi soggetti. "La nomina di Marta rappresenta un passaggio chiave per accompagnare la crescita della nostra organizzazione. La sua competenza operativa, l'approccio analitico e la capacità di coordinamento la rendono la persona ideale per questo ruolo" commenta Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia. Professionista già operativa all'interno dell'organizzazione per il suo ruolo come head of technical and live events, Marta Bernardi ha contribuito in modo determinante al consolidamento delle attività tecniche e alla qualità dei servizi erogati. Nel nuovo incarico avrà il compito "di elevare efficienza, qualità e performance complessive dell'organizzazione". In qualità di Deputy Managing Director, Marta Bernardi sarà il principale riferimento operativo sul campo, coordinando le funzioni aziendali, promuovendo la collaborazione interdipartimentale e garantendo l'allineamento dei progetti strategici. Avrà inoltre un ruolo centrale nel garantire la continuità operativa dell'azienda che a Lingotto Fiere gestisce una media di cinquanta eventi l'anno con centinaia di migliaia di visitatori dall'Italia e dal mondo in centomila metri quadri tra indoor e outdoor.