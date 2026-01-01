ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte sull'orlo della recessione

La guerra in Medio Oriente spinge i prezzi dell'energia e mettono sotto pressione l'economia piemontese: per le imprese rincari fino a +13,9% per energia e +43,5% per il gas. L'allarme delle associazioni datoriali: inevitabili i tagli a produzione, servizi e occupazione

Se non è recessione, poco ci manca. E con una differenza che nelle stanze delle associazioni imprenditoriali piemontesi viene ripetuta senza troppi giri di parole: questa volta potrebbe essere peggio del Covid. Perché allora c’erano sostegni pubblici massicci e una crisi “congelata” in cui tutto il sistema venne “sospeso”; oggi la competizione globale non guarda in faccia nessuno.

La guerra in Medio Oriente non è più una variabile esterna: è già dentro i conti economici delle imprese. E i numeri che circolano nei dossier raccontano una dinamica che, se non invertita subito, porta dritta a un esito già visto: meno produzione, meno servizi, meno consumi. E, a cascata, occupazione a rischio e aziende che vanno gambe all’aria.

Fronte comune

A mettere nero su bianco lo scenario è un documento unitario sottoscritto da tutto l’arco della rappresentanza produttiva piemontese: Agci, Ance, Casartigiani, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria e Legacoop.

Un elenco che, più che una somma di sigle, restituisce il perimetro reale del problema: industria, commercio, artigianato e cooperazione allineati nel segnalare lo stesso rischio. Le tensioni e le speculazioni legate al conflitto stanno producendo uno shock sui mercati energetici internazionali che si trasferisce integralmente sull’economia locale.

La conclusione è obbligata: senza interventi strutturali e immediati su base locale, oltre quelli a livello europeo ea quelli già messi in campo dal Governo, l’esito sarà la riduzione dei servizi, l’aumento delle tariffe e, nei casi più esposti, la cessazione delle attività. In una fase già fragile per il Piemonte, l’ipotesi di austerity o di recessione non è uno scenario teorico ma una traiettoria concreta, “assolutamente da contrastare”.

Energia: la forbice dei rincari

Le stime elaborate fissano l’ordine di grandezza. L’energia elettrica segna un aumento compreso tra l’8,5% e il 13,9%, con un aggravio medio di 2.853 euro rispetto ai 20.521 euro del primo bimestre 2026. Il gas segue una dinamica ancora più aggressiva: rincari tra il 30% e il 43,5%, pari a 3.408 euro in più per impresa. Il salto è netto anche nei valori assoluti: da 7.833 a 11.241 euro.

Non si tratta di oscillazioni fisiologiche ma di un cambio di scala dei costi. E per una parte significativa del tessuto produttivo – in particolare micro e piccole imprese – questo significa uscire rapidamente dalla zona di sostenibilità.

Dalla bolletta ai consumi

L’impatto non resta confinato al lato produttivo. L’aumento dei costi energetici si trasferisce sulle famiglie, comprimendo i consumi. È qui che la dinamica si chiude: meno capacità di spesa significa meno domanda, quindi meno attività economica. Tra i settori più esposti c’è il turismo, che arriva alla vigilia della stagione estiva con una variabile in più: una possibile contrazione della spesa proprio nel momento in cui dovrebbe intercettare domanda.

Dentro questo quadro si inserisce il tema dei carburanti, con aumenti che non sono più assorbibili nei margini aziendali. La questione è tutt’altro che settoriale. Il trasporto su gomma copre l’88% della movimentazione delle merci a livello nazionale. Significa che ogni variazione alla pompa si distribuisce lungo tutta la filiera: produzione, distribuzione, servizi. Non riguarda solo autotrasporto e logistica, ma l’intera economia.

Confronto immediato

Le associazioni datoriali chiedono l’apertura rapida di un confronto con le istituzioni territoriali e i loro rappresentanti. L’obiettivo è definire interventi strutturali, non misure tampone, che rimettano al centro imprese e lavoratori. Il perimetro, però, non può fermarsi al livello locale: servono decisioni europee che affianchino gli interventi nazionali già adottati.

Aggregazione ed efficienza

Sul piano operativo, le priorità sono definite. Sostenere le imprese, con particolare attenzione alle micro e piccole. Accelerare i processi di aggregazione della domanda, per consentire anche alle realtà di minori dimensioni di accedere a contratti di lungo periodo per l’acquisto di energia da fonti rinnovabili. Semplificare gli investimenti in efficienza energetica.

Tre direttrici che indicano una linea di intervento precisa. Ma il punto, sottotraccia, è un altro: i tempi. Perché, nella lettura delle associazioni, lo shock è già in corso. E senza risposte rapide, gli effetti – dalla riduzione dei servizi fino alla chiusura delle attività – sono destinati a manifestarsi in sequenza.