Spariti gioielli per 30 mila euro al compro oro, denunciata dipendente

Una donna di 55 anni è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) per furto aggravato. È ritenuta responsabile della sparizione di gioielli in oro e argento, per un valore di circa 30 mila euro, dalla cassaforte di una attività di 'compro oro' nella quale la stessa era stata da poco assunta. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione della donna i carabinieri hanno trovato un oggetto in argento di cui i titolari del negozio avevano denunciato la sparizione, oltre a documenti comprovanti la vendita del resto della refurtiva. La donna era stata anche ripresa dall'impianto di videosorveglianza mentre si aggirava in maniera sospetta vicino alla cassaforte del negozio.