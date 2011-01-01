Pubblicate graduatorie per 150 milioni per arredi in asili e scuole infanzia

Sono state pubblicate oggi le graduatorie per arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni per gli interventi già oggetto di finanziamento nel "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia" del Pnrr. Le risorse finanzieranno gli arredi in 1.778 asili nido e scuole dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, sono stati firmati anche due decreti per ulteriori 30 milioni di euro che si aggiungono ai 150 milioni già stanziati. Queste risorse aggiuntive saranno destinate allo scorrimento delle graduatorie nelle regioni del Mezzogiorno e al rimborso dei comuni, nei limiti delle risorse disponibili, che hanno già ultimato i lavori e l'acquisto degli arredi. "Lavoriamo per garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un'educazione di qualità" ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Abbiamo aumentato le risorse per supportare concretamente l'offerta educativa per i più piccoli, per ridurre le disuguaglianze e per dare un'opportunità di futuro ai nostri giovani", ha concluso il ministro.