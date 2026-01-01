A Biella i carabinieri sequestrano un market della droga

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Biella hanno fermato una Fiat Panda con a bordo quattro giovani. All'interno dell'abitacolo c'era un forte odore di hashish. Durante la perquisizione addosso a un giovane hanno trovato un vero campionario di sostanze stupefacenti: 50 grammi di hashish, 42 dosi di efedrina, una dose di cocaina e sedici dosi di chetamina. Sequestrati anche 200 euro in contanti. Il 22enne biellese è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto ai domiciliari.