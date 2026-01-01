Ebano ed Elis investono sull'IA, 600 milioni per blendX

Il gruppo Ebano di Carlo Robiglio ed Elis Innovation Hub (parte dell'ecosistema promosso da persone dell'Opus Dei) puntano sull'IA e investono, con altri investitori e business angel, 600 mila euro in blendX, startup tecnologica che si vuole internazionalizzare. blendX punta a costruire uno standard per la gestione dei processi di innovazione integrati con l'AI, offrendo un modello SaaS scalabile e data driven. Cuore della piattaforma, spiega una nota, è il Tech Radar, un motore avanzato di Intelligenza Artificiale che "analizza la documentazione interna per intercettare bisogni espliciti e latenti, confrontandoli con i dati di mercato globali (analizzando fino a 36 milioni di aziende, startup e soluzioni tech nel mondo)".