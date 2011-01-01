Spacciavano vicino alle scuole del centro, cinque arresti a Torino

Cinque presunti spacciatori, tra i 20 e i 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri perché spacciavano droga vicino alle scuole, in pieno centro a Torino, a due passi dalla Mole Antonelliana. I militari dell'Arma della stazione Po Vanchiglia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torino. L'indagine, prosecuzione di una precedente operazione del marzo 2025: nel solo mese di novembre scorso i cinque - un rumeno, un malese, un gabonese e due senegalesi - avrebbero effettuato 176 cessioni di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, documentate anche attraverso servizi di osservazione e sistemi di videosorveglianza. In 53 casi sono stati eseguiti riscontri immediati sugli acquirenti, tra cui anche minorenni. Le dosi venivano vendute tra i 10 e i 20 euro, principalmente nelle ore serali e notturne, ma con episodi anche di giorno, in un'area frequentata da famiglie e bambini per la presenza di scuole e dell'oratorio della parrocchia Santa Giulia.