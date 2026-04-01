Contro caro energia avanti con gare idroelettrico in Piemonte

"Il tema dell'energia è un tema molto delicato, che però non dipende dalla Regione, ma soprattutto dall'Europa. Il governo sta agendo e noi, per quanto di nostra competenza, stiamo mandando avanti le gare sull'idroelettrico, che è il fulcro della nostra possibilità di aiutare le imprese sull'energia. Poi non escludiamo il nucleare, sul quale vogliamo continuare a lavorare in sinergia con il governo, perché pensiamo che quella possa rappresentare una strada da percorrere". Lo ha detto l'assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte Andrea Tronzano, a margine di un evento alla Città della salute e della scienza di Torino, rispondendo alle preoccupazioni delle associazioni datoriali sulla crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente. 2026-04-