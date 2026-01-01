Fragolent (Iv), "lavoro condiviso per area di crisi industriale su Torino"

"Su Torino maggioranza e opposizione hanno fatto un lavoro serio e concreto per individuare soluzioni all'area di crisi industriale complessa. Un segnale importante, perché quando si mettono al centro imprese, lavoro e territorio, il Parlamento sa trovare punti di sintesi utili al Paese". Lo dichiara la senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent, vicepresidente della commissione Industria e attività produttive, dopo l'approvazione della risoluzione "Ora viene la parte decisiva - aggiunge -. Il governo rispetti gli impegni assunti e dimostri di essere all'altezza, dando seguito rapidamente a quanto indicato. Servono tempi certi, risorse e attuazione concreta. Torino e la sua filiera industriale non possono più aspettare".