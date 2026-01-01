Torino, subito un tavolo per la crisi di imprese e artigiani

"Di fronte a una situazione internazionale sempre più instabile, che si sta ripercuotendo sulla salute economica del Paese intero, non possiamo che fare nostro l'appello degli imprenditori e degli artigiani torinesi e piemontesi che si dicono preoccupati per l'aumento incontrollato dei costi dell'energia e delle materie prime. Subito un tavolo tecnico per affrontare la crisi". A dirlo la vicesindaca della Città di Torino con delega al Lavoro, Michela Favaro, a fronte delle preoccupazioni espresse dai settori produttivi. "Di fronte alla sfida che stiamo affrontando - sottolinea - tutte le istituzioni, da quelle locali a quelle nazionali, sono chiamate a fare la propria parte, studiando strategie utili a evitare spirali recessive che farebbero perdere posti di lavoro. Come Città di Torino ci mettiamo, da subito, a disposizione per aprire un tavolo tecnico trasversale, interistituzionale, che metta sul piatto azioni concrete, concordate, per scongiurare gli effetti negativi di questa emergenza. Torino, il Piemonte e lo Stato devono farsi trovare pronti - incalza la vicesindaca - e devono ascoltare e supportare le imprese del territorio, percorrendo qualsiasi strada disponibile".