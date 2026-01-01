Nuovo robot per i farmaci oncologici della Città della salute di Torino

Un robot per preparare farmaci oncologici in modo più sicuro e preciso: è stato presentato alla farmacia ospedaliera della Città della Salute e della scienza di Torino il nuovo sistema robotizzato destinato all'allestimento delle terapie, già attivo da due mesi. Il macchinario, inserito nell'Hub oncologico dell'ospedale Molinette, è stato acquistato grazie anche al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito di un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Il contributo della Fondazione è stato di 1.067.744 euro, dei quali 500mila solo per il robot. Nei laboratori vengono preparate ogni giorno circa 300 terapie personalizzate per pazienti adulti e pediatrici, mentre sono circa 100 le sperimentazioni cliniche in corso. Il nuovo sistema consente di "ridurre il rischio di errore umano, limitare l'esposizione degli operatori e abbattere il rischio di contaminazioni, garantendo anche maggiore tracciabilità delle attività", come ha spiegato la direttrice della farmacia ospedaliera Maria Rachele Chiappetta. "L'innovazione tecnologica applicata alla sanità - hanno sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio, e gli assessori Federico Riboldi e Andrea Tronzano - è una scelta strategica su cui il Piemonte sta investendo con continuità e l'introduzione di questo robot rappresenta un passo concreto per rafforzare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza dei pazienti e degli operatori". "Continuiamo a investire in nuove tecnologie per migliorare la qualità dei nostri esiti e la sicurezza per pazienti ed operatori", dice Livio Tranchida, direttore generale della Città della Salute, che aggiunge che si tratta di "una tecnologia che ci permette di preparare le chemioterapie in forma e dosi personalizzate".