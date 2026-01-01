Moglie di Caroccia, "per noi Delmastro è stata manna da cielo"

"Per noi Delmastro è stata come una manna dal cielo, ci ha fatto uscire dal baratro in cui eravamo finiti per la grave situazione economica in cui ci trovavamo". E' quanto avrebbe sostanzialmente ribadito agli inquirenti- secondo quanto riferisce il legale Fabrizio Gallo - la moglie di Mauro Caroccia, sentita nell'ambito del procedimento in cui il marito e la figlia Miriam sono indagati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Al centro del procedimento la società 'Le 5 Forchette' di cui ha detenuto una quota l'ex sottosegretario. Nel corso dell'audizione la donna avrebbe aggiunto che "adesso è tutto finito" e si è detta "dispiaciuta perché per colpa nostra" hanno "associato il nome di Delmastro a quello dei Senese: una cosa assurda in quanto non aveva mai avuto nulla a che fare con loro e neanche noi abbiamo mai condiviso nulla con loro". Parlando del rapporto tra il marito e l'esponente di FdI, sempre secondo quanto sostiene l'avvocato, la donna avrebbe raccontato che si sono conosciuti quando Caroccia "era un incensurato ed era una vittima di qualche criminale, ma noi siamo andati avanti con le nostre forze credendo nella speranza che un giorno sarebbe cambiato qualcosa per noi". Quel giorno "sembrava arrivato, un uomo delle istituzioni che aiutava un semplice cittadino, mi sembrava impossibile, ma era così anche se purtroppo il sogno si è infranto", avrebbe aggiunto.