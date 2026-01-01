Efficientamento edifici pubblici, lavori per 2,5 milioni di euro a Torino

Nell'ambito del piano della Città di Torino EfficienTo per ridurre consumi ed emissioni negli edifici pubblici, la Giunta ha approvato oggi un nuovo pacchetto di interventi su cinque complessi scolastici, per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro. I lavori, che saranno realizzati da Iren Smart Solutions, interesseranno il complesso di via Barletta, il polo di via Anglesio, la succursale della media Olivetti di via Catalani, il complesso di piazzetta Luciano Jona e il nido-scuola materna di via Servais. Le opere riguardano gli impianti e le strutture edilizie e puntano a trasformare gli stabili in edifici intelligenti e a basso impatto. In tutti i complessi coinvolti si procederà al relamping, ovvero la sostituzione dei vecchi punti luce con apparecchi a Led e vorranno inoltre installate valvole termostatiche intelligenti su ogni radiatore e pompe ad alta efficienza per ottimizzare il riscaldamento. I nuovi sistemi di building management system consentiranno ai tecnici di monitorare e regolare i consumi anche da remoto. In alcuni casi sono previsti anche lavori di isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle facciate per ridurre le dispersioni energetiche.