Ricca (Lega), con fondi Regione migliora sicurezza in zona Lingotto

"Finalmente per i residenti nelle zone di piazza Bengasi, via Nizza e corso Maroncelli arriva un buon segnale sulla sicurezza. I fondi aggiuntivi garantiti dalla Regione per la predisposizione di sistemi di controllo più efficaci, che costituiscono peraltro la fetta più importante della dotazione economica complessiva per un importo pari a 1,3 milioni di euro su un totale di 1 milione e 685mila euro di cui nessuna proveniente dal Comune, sono un segnale di concretezza nella lotta all'illegalità di cui Torino ha bisogno e che come centrodestra continueremo a portare avanti". Così in una nota, il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca che ha discusso un'interpellanza in Consiglio comunale sulla sicurezza in zona Lingotto. "Mentre l'amministrazione comunale in un primo momento voleva risolvere il problema dello spaccio e del degrado limitandosi a interventi sull'illuminazione pubblica - aggiunge -, l'impegno della prefettura che ha disposto il rinnovo della classificazione dell'area a 'zona rossa' e la battaglia della Lega che in più di un'occasione ha pungolato il Comune affinché prevedesse misure efficaci come l'installazione di sistemi di videosorveglianza, oggi danno una speranza di normalità ai torinesi per bene che vivono nel quartiere".