Lear, parte la procedura di trasferimento dello stabilimento di Torino

Le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Torino hanno incontrato oggi, presso la sede del Mimit, la Lear e la Mechatronix. Dopo la chiusura dell'accordo di cessione di ram d'azienda, Lear e Mechatronix avevano avviato la procedura articolo 47 che sarà discussa in ambito territoriale il 14 e il 23 aprile. I sindacati chiedono le garanzie necessarie per assicurare "una prospettiva solida per i lavoratori di Grugliasco". Il prossimo incontro presso il Mimit è previsto per il 29 aprile.