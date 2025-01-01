Cassa centrale banca, raccolta Bcc in Piemonte nel 2028 a 10,9 miliardi

I risultati raggiunti al termine dell'esercizio 2025 dal gruppo Cassa centrale banca e le direttrici strategiche alla base del piano strategico di gruppo hanno consentito di definire le proiezioni economico finanziarie che confermano il ruolo centrale delle banche affiliate. In particolare, in Piemonte sono sei le banche di credito cooperativo del gruppo in cui operano ad oggi 824 persone: Banca di Boves, Bcc di Caraglio, Bcc di Cherasco, Bcc di Pianfei e Rocca De' Baldi, Bene Banca, Btm - Banca Territori del Monviso, tutte tra il Cuneese e il Torinese. La presenza territoriale è assicurata da 126 filiali, presenti in 75 Comuni. In 21 di questi, le banche di credito cooperativo del gruppo rappresentano l'unica presenza bancaria. Al 31 dicembre 2025 la raccolta diretta ha superato i 5,3 miliardi, la raccolta complessiva i 9,5 miliardi e gli impieghi i 4 miliardi di euro. Il patrimonio (Cet1) supera i 644 milioni. L'esposizione creditizia performing verso la clientela è prevista in costante crescita con target al 2028 pari a 4,2 miliardi (+2,4%). La raccolta complessiva verso clientela è attesa in crescita a 10,9 miliardi a fine 2028: la raccolta diretta a 5,8 miliardi (+2,9%) mentre la raccolta indiretta è prevista in aumento a 5,1 miliardi (+6,4%).