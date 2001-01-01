Incendio nella notte, evacuato un palazzo alla periferia di Torino

Un incendio è divampato la notte scorsa a Torino sulla facciata di un palazzo residenziale di via Artom, alla periferia della città. L'edificio, di dieci piani, è stato evacuato e non si registrano persone ferite. L'allarme è scattato poco dopo le 4, quando sei squadre dei vigili del fuoco, tra cui due autoscale, sono intervenute per spegnere le fiamme che avevano interessato il rivestimento esterno dell'edificio, dove era installato un cappotto termico. Le operazioni sono andate avanti per circa tre ore e hanno permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Ingenti i danni alla facciata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.